Famasul Conecta e Funar oferecem vagas na Expogrande

Na Expogrande, quem busca emprego ou estágio terá a oportunidade de se conectar diretamente com empresas. Nos dias 7 e 8 de abril, a Famasul Conecta e a Fundação Educacional de Desenvolvimento Rural (Funar) montam um balcão de oportunidades no estande do Senar/MS, das 8h às 17h. O espaço estará disponível para receber currículos e cadastrar interessados, além de permitir que empresas divulguem vagas gratuitamente.

A plataforma Famasul Conecta facilita o encontro entre empregadores e profissionais, com destaque para as oportunidades de estágio. O cadastro pode ser feito pelo site da plataforma. Em 2024, 230 pessoas foram inseridas no mercado de trabalho através da plataforma, e 87 empresas já utilizaram o serviço. Já a Funar tem se destacado no preenchimento de vagas de estágio, com 44 novas ocupações apenas no início deste ano.

Everton Ferraz, coordenador de arrecadação do Senar/MS e responsável pela Famasul Conecta, ressalta a importância da ação. “Nosso objetivo é oferecer uma oportunidade real de conexão entre candidatos e empresas, facilitando o acesso ao mercado de trabalho”, afirmou.