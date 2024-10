Fã da Marvel, “Dr. Estranho” é preso por tráfico de drogas em grupo “Wakanda”

A PCDF prendeu hoje (18) um jovem de 26 anos, vulgo “Dr. Estranho”, durante a Operação Doutor Estranho. Ele estava em um grupo de mensagens no WhatsApp chamado “Wakanda”, junto com outros traficantes.

A operação visou a venda de drogas nas estações de metrô da Asa Sul e em shoppings. O Delegado Rafael Catunda destacou a relação com a cultura pop, mencionando o nome inusitado do grupo.

As investigações começaram com o “Dr. Estranho”, que, ao ser solicitado por um cliente, entrou em contato com um parceiro de 37 anos. Durante as buscas em suas residências no Gama, foram apreendidos maconha, skunk e ecstasy. Além de balanças e uma arma de fogo.

O “Dr. Estranho” foi preso enquanto trabalhava como cobrador de ônibus, enquanto o parceiro foi detido em casa, onde sua esposa também foi presa. Ambos enfrentam acusações de tráfico de drogas e posse irregular de arma, com penas que podem superar 20 anos. Essa operação revela uma surpreendente conexão entre o tráfico e referências da cultura pop.