Ex-ator da Globo, Rafael Cardoso chama emissora de rede esgoto.

Ex-ator da TV Globo, Rafael Cardoso fez algumas críticas à emissora. O artista, que fez o último papel no canal em 2023 e foi dispensado no começo do ano passado, chamou a empresa de “Rede Esgoto de Televisão”.

Rafael Cardoso compartilhou um vídeo do advogado e ex-policial Gabriel Gomes — publicado em conjunto com perfis de direita e da “família policial militar” —, no qual ele faz críticas ao Serviço Único de Saúde (SUS).

“O SUS da Rede Esgoto de Televisão é maravilhoso, atende pobres e ricos SQN (só que não)”, diz a frase escrita no vídeo.

Na publicação, ele reúne cortes de programas jornalísticos da TV Globo que elogiam o SUS e um vídeo que relata a morte de um homem que esperava atendimento em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), no Rio de Janeiro.

Ao compartilhar o vídeo, Rafael escreveu “kkkkkkkk”.

O caso citado ocorreu em 13 de dezembro de 2024, na Cidade de Deus, zona oeste do Rio. Segundo a Secretaria de Saúde do Estado, José Augusto Mota da Silva chegou andando e lúcido, mas reclamava de dores no corpo. Ele passou pela triagem e aguardava atendimento sentado.

A equipe da UPA foi avisada de que ele estava desacordado e o levaram para atendimento na sala vermelha, mas ele não resistiu. 20 funcionários que trabalhavam na unidade no momento da morte foram demitidos.