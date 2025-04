EUA e Europa discutem paz na Ucrânia em Paris

Diplomatas dos Estados Unidos e da Europa se reuniram nesta quinta-feira (17) em Paris, para negociar uma possível trégua entre Rússia e Ucrânia. As conversas incluem o secretário de Estado americano, Marco Rubio, o enviado Steve Witkoff, e o presidente francês, Emmanuel Macron.

O objetivo declarado dos encontros é “promover o plano do presidente Trump de encerrar a guerra”, segundo comunicado do Departamento de Estado dos EUA. A iniciativa surge em meio a críticas sobre a disposição de Trump em se aproximar de Moscou e reduzir o compromisso com aliados da Otan.

Representantes da Ucrânia, como o assessor presidencial Andrei Yermak, o chanceler Andrei Sybiha e o ministro da Defesa, Rustem Umerov, também participam das reuniões. Yermak afirmou que a agenda inclui encontros bilaterais e multilaterais com países que podem garantir a segurança da Ucrânia.

Enquanto isso, Reino Unido, França e outros cerca de 30 países discutem a criação de uma coalizão para fiscalizar um eventual acordo de paz. No entanto, o sucesso dessa missão depende do apoio militar dos EUA, o que ainda não foi confirmado por Washington.