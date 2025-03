EUA ampliam importação de ovos brasileiros devido à gripe aviária

Em fevereiro de 2025, as importações de ovos do Brasil para os Estados Unidos cresceram 93% em relação ao mesmo mês de 2024, conforme a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA). O aumento ocorre no contexto de um surto de gripe aviária que afetou a oferta interna do produto nos EUA. Até janeiro de 2025, os ovos brasileiros eram permitidos apenas para ração animal. Agora, podem ser utilizados na industrialização de alimentos, como bolos e sorvetes, mas continuam proibidos para venda in natura.

A escassez de ovos levou os EUA a flexibilizar normas, permitindo a importação para processamentos alimentícios. Além disso, há discussões sobre a comercialização de ovos fecundados, usados para frangos de corte, o que tem gerado preocupações sobre possíveis riscos à saúde, como a salmonela. No Brasil, a produção segue estável, com 503 toneladas exportadas em fevereiro, representando uma fração pequena da produção total.

O aumento nas importações de ovos brasileiros ocorre simultaneamente a um esforço dos EUA para controlar os preços, que dispararam devido à gripe aviária, afetando tanto consumidores quanto produtores.