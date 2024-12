Estudante é baleado em escola particular de Teresina

Na manhã desta quarta-feira (4), um estudante do 2º ano do ensino médio de uma escola particular em Teresina, no Piauí, foi baleado dentro da instituição. O tiro teria sido disparado por outra aluna do colégio. O incidente gerou grande comoção, e a Polícia Militar, juntamente com o SAMU foi acionada para prestar socorro ao estudante.

O adolescente foi rapidamente encaminhado ao Hospital de Urgência de Teresina. O seu estado de saúde ainda não foi divulgada.

Em nota oficial, o Colégio CPI, onde o ocorrido aconteceu, lamentou profundamente o incidente e afirmou que está colaborando integralmente com as autoridades competentes, que já iniciaram a investigação. “Reiteramos nosso compromisso de colaborar integralmente com as autoridades competentes, que já iniciaram a apuração dos fatos, e tomaremos as medidas cabíveis”, declarou a instituição. O colégio também informou que as atividades escolares e festivas foram suspensas no dia de hoje como medida de precaução.

A Polícia Civil ainda não se pronunciou oficialmente sobre o caso, mas a investigação segue em andamento. A comunidade escolar permanece em estado de choque e aguarda mais informações sobre as circunstâncias e o estado de saúde do estudante ferido.