Estevão Petrallás é eleito presidente da FFMS

Neste dia 8 de abril, Estevão Petrallás foi eleito presidente da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS) com 48 votos. A eleição teve a participação de seis candidatos, e a apuração dos votos, que durou cerca de 15 minutos, confirmou sua vitória. Petrallás, que assumiu interinamente a presidência após a prisão de Francisco Cezário, agora ocupa o cargo de forma oficial até 2027.

Em seu discurso, o novo presidente enfatizou o compromisso com a transparência e a representatividade do futebol no estado. “Mato Grosso do Sul vive com legitimidade a representatividade do futebol sul-mato-grossense na sua íntegra”, declarou Petrallás.

Com 51 filiados aptos a votar, a eleição teve votos com pesos diferenciados, conforme o Estatuto da FFMS. O presidente eleito se mostrou confiante e motivado para dar início à sua gestão. “A experiência me trouxe até aqui, e agora é hora de começar do zero com energia renovada”, completou.

Petrallás agora tem a missão de liderar a Federação até 2027, com foco na evolução do esporte local.