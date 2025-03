Estevão Petrallás celebra aniversário à frente da Federação de Futebol de MS

Estevão Petrallás, presidente da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS), comemora mais um ano de vida. Reconhecido por sua atuação à frente da entidade, Petrallás tem sido um dos principais responsáveis pela modernização e fortalecimento do futebol no estado.

Desde o início de sua gestão, ele tem trabalhado para implementar uma administração transparente, investindo na base, na qualificação de profissionais e na criação de novas oportunidades para clubes e atletas. Seu compromisso com o esporte tem sido um diferencial no desenvolvimento do futebol sul-mato-grossense.