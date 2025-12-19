Estado inaugura Hospital Regional de Dourados e reforça regionalização da saúde

O Governo de Mato Grosso do Sul dá mais um passo na implementação da Nova Arquitetura da Saúde com a entrada em operação do Hospital Regional de Dourados Olga Castoldi Parizotto, que atenderá os 34 municípios da macrorregião Cone Sul. Equipado com 100 leitos, incluindo UTI adulta e pediátrica, o hospital integra-se à Policlínica Cone Sul, fortalecendo o atendimento regionalizado. A unidade já realizou a primeira cirurgia e funciona com prontuário eletrônico e gestão digital de leitos, garantindo eficiência e segurança.

A regionalização permite que cidades médias concentrem serviços de média complexidade, enquanto Dourados assume alta complexidade. O hospital será expandido até 2026, chegando a 192 leitos, com hemodinâmica e mais salas cirúrgicas. O modelo tecnológico do HRD servirá de referência para outras unidades da rede.

A homenagem a Olga Castoldi Parizotto reconhece sua contribuição ao desenvolvimento da região e à solidariedade social.