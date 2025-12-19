sexta-feira, 19/12/2025

Estado inaugura Hospital Regional de Dourados e reforça regionalização da saúde

Expansão gradual até 2026 amplia capacidade e complexidade assistencial

Milton
Publicado por Milton
Foto: Bruno Rezende/Secom

O Governo de Mato Grosso do Sul dá mais um passo na implementação da Nova Arquitetura da Saúde com a entrada em operação do Hospital Regional de Dourados Olga Castoldi Parizotto, que atenderá os 34 municípios da macrorregião Cone Sul. Equipado com 100 leitos, incluindo UTI adulta e pediátrica, o hospital integra-se à Policlínica Cone Sul, fortalecendo o atendimento regionalizado. A unidade já realizou a primeira cirurgia e funciona com prontuário eletrônico e gestão digital de leitos, garantindo eficiência e segurança.

A regionalização permite que cidades médias concentrem serviços de média complexidade, enquanto Dourados assume alta complexidade. O hospital será expandido até 2026, chegando a 192 leitos, com hemodinâmica e mais salas cirúrgicas. O modelo tecnológico do HRD servirá de referência para outras unidades da rede.

A homenagem a Olga Castoldi Parizotto reconhece sua contribuição ao desenvolvimento da região e à solidariedade social.

CATEGORIAS:
DESTAQUE_TEXTO

Últimas Notícias

Mais notícias

Caravana da Coca-Cola chega nesta noite à Capital e leva espírito natalino às ruas

ANELISE PEREIRA - 0
A magia do Natal toma conta de Campo Grande nesta noite com a chegada da tradicional Caravana de Natal da Coca-Cola. A partir das...
Leia mais

Vereador Dr. Jamal apresenta novas solicitações para melhorias em diversos bairros de Campo Grande

ANELISE PEREIRA - 0
O Vereador Dr. Jamal Salem protocolou novas indicações ao Executivo Municipal, reforçando seu compromisso com a infraestrutura urbana, segurança e bem-estar dos moradores. Confira...
Leia mais

Felipe, da dupla com Rodrigo, elimina quase 50 kg em sete meses

Jhoseff Bulhões - 0
Transformação foi motivada pelo desejo de viver com mais saúde ao lado da esposa e dos dois filhos
Leia mais

Prefeitura executa limpeza e ações emergenciais após fortes chuvas

ANELISE PEREIRA - 0
A Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep), atua com diversas equipes nas ruas desde...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia