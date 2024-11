Esportes e música movimentam encerramento do Festival de Praia 2024 em Aparecida do Taboado

O Festival de Praia 2024 encerrou sua temporada com um fim de semana repleto de atividades em Aparecida do Taboado. O evento, realizado às margens do Rio Paraná, atraiu moradores e visitantes com uma programação diversificada, marcando o encerramento do projeto deste ano.

Com entrada gratuita, o festival ofereceu um amplo leque de atividades, como esportes de aventura, competições, recreação e apresentações musicais. Entre os destaques, estiveram o passeio ciclístico, o circuito cross de aventura e as disputas de beach tennis, futevôlei e vôlei de praia, além de uma praça de alimentação variada e espaços destinados à recreação infantil, que garantiram diversão para todas as idades.

Promovido pelo Governo de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer) e Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura), o Festival de Praia passou, ao longo de 2024, por cinco municípios: Bela Vista, Coxim, Bonito, Sonora e Aparecida do Taboado. O evento reuniu cerca de 620 atletas e atraiu mais de 3 mil pessoas em atividades esportivas e de lazer durante toda a temporada.

Titular da Setesc, Marcelo Miranda enfatizou a relevância do evento para o turismo e lazer no estado, destacando a união entre esporte e cultura. “O Festival de Praia é uma iniciativa que vai além das competições. Ele promove o bem-estar, movimenta a economia local e valoriza as cidades do interior, trazendo lazer e integração para a população de Mato Grosso do Sul”.

O diretor-presidente da Fundesporte, Paulo Ricardo Nuñez, destacou o impacto do festival na promoção dos esportes de areia no estado. “Os esportes de areia têm crescido e conquistado cada vez mais adeptos. Nossa intenção ao levar o Festival de Praia ao interior é incentivar a prática esportiva em Mato Grosso do Sul, promovendo saúde, lazer e integração entre os participantes”.

As apresentações musicais também foram um atrativo especial no encerramento. No último sábado (16), o grupo Kim Karametade agitou o público com clássicos do pagode. No domingo (17), o ArteSamba encerrou a programação com uma performance animada, reunindo famílias e amigos em uma celebração vibrante.