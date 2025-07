Jatinho faz pouso de emergência em aeroporto de SP

Um jatinho particular precisou fazer um pouso de emergência no Aeroporto Estadual de Jundiaí, interior de São Paulo, na tarde de quarta-feira (9). O piloto percebeu instabilidade na decolagem e indicativo de problema no trem de pouso, confirmando um pneu furado.

A aeronave, um Cessna Citation 510, prefixo PP-LFP, havia partido do Rio de Janeiro e seguiu para Jundiaí após o problema ser detectado. O piloto declarou emergência e queimou combustível por cerca de 20 minutos antes de pousar.

A operação contou com apoio do Samu e Corpo de Bombeiros, que acompanharam o pouso com segurança. O aeroporto precisou fechar temporariamente, mas ninguém se feriu no incidente.

Segundo a concessionária Rede Voa, o pouso foi tranquilo e o dano ficou restrito ao trem de pouso. O terminal retomou as operações normalmente após a retirada da aeronave.