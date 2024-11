Equipe GAKKO KENSHI-KAI brilha no Campeonato Sul-Americano de Karatê em Barueri

No último dia 16 de novembro, a equipe GAKKO KENSHI-KAI, de Campo Grande/MS, fez história no Campeonato Sul-Americano de Karatê, realizado em Barueri, São Paulo, com uma performance impressionante que solidificou ainda mais o nome da equipe no cenário internacional.

Com a participação de atletas de diversos países, como Brasil, Uruguai, Argentina, Chile, Peru, Paraguai, Colômbia, Bolívia e Equador, a competição foi um verdadeiro teste de habilidade e força para os lutadores. E a GAKKO KENSHI-KAI não decepcionou: conquistou 13 pódios e 13 títulos, incluindo várias colocações de destaque nas modalidades de luta.

Dentre os resultados notáveis, Pedro Paulo ficou com o vice-campeonato em sua categoria, enquanto Enzo Moraes também conquistou o vice-campeonato. Além disso, atletas como Mateus Maiotto, Gustavo Maiotto, Leonardo dos Santos e Ana Luiza asseguraram o terceiro lugar em suas respectivas divisões, destacando o alto nível de treinamento da equipe.

O evento teve a participação de dois campeões da equipe, Yago Carbonaro e Jonas Benites. Além de Pedro Camargo, que também garantiu o título de campeão em sua categoria. Outro destaque foi Davi Camargo, que obteve o vice-campeonato.

A GAKKO KENSHI-KAI foi muito bem representada, com alguns atletas alcançando o pódio em dobro, mostrando o domínio e a excelência da equipe em todas as frentes. Esse sucesso é reflexo de muito trabalho e dedicação.

“Nosso grande agradecimento vai para todos que possibilitaram nossa participação neste evento. A CapitalCel, por meio do empresário Pedro Quaresma, patrocinou 70% da nossa ida ao campeonato. Agradeço também ao Danyler Leonel, da Casa Civil, e à Mayara Barros, que nos ajudaram com o transporte, e ao Deputado Gerson Claro, Presidente da Assembleia Legislativa, pelo apoio fundamental”, destacou o Sensei da equipe.

O evento também contou com o apoio fundamental de Sensei Ariadne Mendes e Aline Moraes, que ajudaram na organização da viagem e da Diretoria da GAKKO KENSHI-KAI, que liberou a participação da equipe, permitindo que os atletas representassem o estilo de Karatê no campeonato.

“Este é um evento muito importante para o currículo de qualquer atleta, e mostramos para todos que a KENSHI-KAI é gigante!”, afirmou o Sensei da equipe, que não deixou de homenagear o Mestre Sérgio B. Tabosa, um dos maiores nomes do Karatê da equipe, que com certeza estaria orgulhoso com a excelente performance de seus discípulos.

Subarashi!