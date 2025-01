Endrick brilha, marca dois golaços e classifica Real Madrid às quartas

Com o brilho da joia brasileira Endrick, o Real Madrid derrotou o Celta de Vigo por 5 a 2, pelas oitavas de final da Copa do Rei, na tarde de quinta-feira (16). O jovem entrou no final da segunda etapa do tempo regulamentar e marcou dois gols na prorrogação, dando a classificação aos merengues.

Quem olha o placar de 5 a 2 pode até pensar que o Real teve vida fácil para vencer a partida, mas não foi bem assim. Os donos da casa saíram na frente, com gol de Mbappé aos 37 do primeiro tempo. O francês arrancou pela esquerda e bateu firme para tirar o zero do placar.

No começo da segunda etapa, Vinícius Júnior ampliou a vantagem. Em enfiada de bola de Brahim Díaz, o camisa 7 bateu colocado e deu tranquilidade ao time. Entretanto, a equipe se complicou nos minutos finais.

O Celta subiu a marcação e apertou a saída de bola do Real, forçando Camavinga errar o passe e dar a bola de presente para Pablo Durán, que rolou para Bamba diminuir o prejuízo para os visitantes.

Já no último minuto antes dos acréscimos, o zagueiro Asencio, do Madrid, cometeu um pênalti. O espanhol Marcos Alonso foi para a cobrança e converteu, empatando o jogo e levando a partida para a prorrogação.

Brilha a estrela de Endrick

Endrick, que entrou no lugar de Mbappé pouco antes do Celta marcar o primeiro gol, mostrou sua qualidade mais uma vez. O brasileiro vinha recebendo poucas chances de jogar do técnico Carlo Ancelotti e não marcava há 11 jogos. Ele encerrou o jejum aos 18 minutos da prorrogação, em um lindo chute de perna esquerda, de fora da área, sem chances de defesa para o goleiro.

Antes de Endrick fazer o segundo dele, o uruguaio Valverde fez o 4º para o Real, em um chute de muito longe que entrou na gaveta. No final da prorrogação, o brasileiro dominou na pequena área após cobrança de escanteio, e como estava de costas para o gol, tocou de calcanhar para selar a classificação merengue.

Após a goleada sofrida pelo Barcelona na final da Supercopa da Espanha, no último domingo (11), o Real Madrid se recuperou e garantiu a vaga nas quartas de finais da Copa do Rei. A próxima fase está prevista para o começo de fevereiro, nos dias 4, 5 e 6.



fonte: midiamax