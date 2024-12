Encontro formativo do aprender mais na REME reúne alunos alfabetizados no programa

O encontro formativo do programa Aprender Mais na REME (Rede Municipal de Ensino de Campo Grande), reuniu na manhã desta quinta-feira (5), no auditório da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), alunos, professores e diretores participantes do projeto.

A apresentação ficou por conta da aluna Maria Heloise Rodrigues Pereira, do 5º ano da Escola Municipal Nazira Anache. Ela leu o poema “O menino que carregava água na peneira”, de Manoel de Barros.

Em 2024, o Aprender Mais na REME foi expandido e além da alfabetização para estudantes dos 4º e 5º anos, teve o reforço de Língua Portuguesa e Matemática para alunos dos 7º e 8º anos.

Portanto, 94% das 99 escolas de Ensino Fundamental da REME aderiram ao projeto, sendo 77 escolas com o projeto em Matemática e 79 escolas com Língua Portuguesa.

Estiveram envolvidos 175 profissionais da equipe técnico-pedagógica e 149 professores dos anos iniciais. Quase 8 mil alunos participaram durante o ano letivo.

De acordo com o secretário municipal de Educação, Lucas Bitencourt, o programa foi desenvolvido para os alunos e permanecerá em 2025. “O Aprender Mais na REME é para tornar nossos alunos capazes e eles terão a possibilidade de sair afiados do Ensino Fundamental. Assim, vamos dar continuidade ao projeto no próximo ano”.

Segundo a chefe do Ensino Fundamental e Médio da SEMED, Ana Ribas, em 2023, o projeto centrou-se na recomposição da aprendizagem de alunos dos 4º e 5º anos, com foco na alfabetização e letramento. “A Rede Municipal, entendendo que a nível nacional, nós não tínhamos ainda nenhuma política pública voltada para os anos finais, e identificamos por meio do Simulado REME as lacunas de aprendizagem dos alunos em Língua Portuguesa e Matemática dos anos finais, nós avançamos em 2024 para as turmas de 8º e 9º anos, atendendo leitura e produção de texto e letramento matemático para os anos finais também”.

Alunos e professores

Lisandra Ribeiro é professora alfabetizadora da Escola Municipal Agrícola Barão do Rio Branco, no distrito de Rochedinho. Ela teve ao longo do ano, 20 alunos dos 4º e 5º anos no Aprender Mais na REME. “Por mais que eles estejam todos na defasagem, eles estão em diferentes níveis. Então, como as aulas são no contraturno, eu consigo dar uma atenção para o nível do quarto ano e outra atenção para o nível do quinto ano”.

Bruno Henrique Martinelli, de 10 anos, é aluno da Lisandra e ele não sabia nem ler e nem escrever no começo deste ano. “Eu gostei das aulas, consegui aprender muito e hoje sei ler o que está escrito na televisão, internet”.

O professor de Matemática, Marcio Tolentino, teve 40 alunos em duas turmas das escolas municipais Gonçalina Faustina de Oliveira e Arlene Marques. “O projeto é muito bom para as crianças que estavam com déficit em Matemática, de interpretação, de aprendizado mesmo. Os alunos, ao longo do ano, corresponderam bem e como teve uma sala específica para trabalhar no projeto, foi mais fácil deles aprenderem”.

Família

A autônoma Nathalia Sousa Menezes é mãe de Tammy Menezes de 10 anos, da Escola Municipal Etalívio Pereira Martins. Ela conta que a filha não sabia ler e muito menos, escrever. “Ela tinha muita dificuldade. O que ajudou mesmo foi ela ter começado na escola e no reforço. Tanto é que agora ela não ficou nem de exame e no ano passado a matéria que ela mais ficou e o que prejudicou foi o português. O Aprender Mais na REME foi muito bom para minha filha, só orgulho”.

A professora de Tammy, Venezia Fernandes Ricalde teceu elogios ao programa. “É um projeto muito bom que ajudou muito, igual no caso da Tammy, ela realmente não estava lendo, não estava escrevendo, mas ela já consegue ler, interpretar, isso é muito bom”.





Tímida, a aluna diz que agora lê tudo o que tem a oportunidade. “Não sabia nada, mas hoje eu já sei e posso ler. Eu gosto mais de escrever e ver a letra pegando forma”.