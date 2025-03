Encontro entre presidente do TJMS e comunicadores fortalece relações com a imprensa

Na tarde desta terça-feira, 18 de março, o presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), desembargador Dorival Renato Pavan, recebeu em seu gabinete o comunicador B. de Paula Filho, responsável pelo grupo da Rádio Difusora e do Jornal Boca do Povo e César Quintas.

Durante a reunião, o presidente do Tribunal de Justiça enfatizou a importância da aproximação com os veículos de imprensa e a população, ressaltando a transparência como um dos objetivos de sua gestão.