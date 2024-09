Em evento de comemoração aos 30 anos da FCDL, Adriane (PP) destaca medidas para impulsionar o setor econômico na Capital 

Nesta quinta-feira (12), a prefeita Adriane Lopes (PP), candidata à reeleição pela coligação “Sem Medo de Fazer o Certo”, participou da cerimônia em comemoração aos 30 anos da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Mato Grosso do Sul (FCDL-MS). Durante o evento, Adriane destacou as ações voltadas ao fortalecimento do setor de comércio e serviços em Campo Grande, como a promulgação da Lei da Liberdade Econômica. A solenidade contou com a presença de autoridades, como a senadora Tereza Cristina (PP) e o governador Eduardo Riedel, além de empresários e representantes de entidades.

Ao longo de seus dois anos de gestão, Adriane tem priorizado o desenvolvimento econômico da cidade, promovendo a geração de emprego, renda e a abertura de novas empresas. Hoje, em Campo Grande, o processo de abertura de empresas pode ser concluído em apenas seis horas. Além disso, a prefeita impulsionou a capacitação de jovens e adultos por meio de cursos e encaminhamentos ao mercado de trabalho, fortalecendo a geração de emprego e renda.

Adriane ressaltou a importância da parceria com a FCDL para o crescimento dos empresários em Campo Grande e Mato Grosso do Sul. “Estamos aqui para enaltecer o trabalho da FCDL e destacar o esforço do município em promover o desenvolvimento empresarial e a desburocratização com a Lei de Liberdade Econômica. Essa é uma iniciativa que traz para Campo Grande um novo tempo, marcado pela integração de forças em prol do crescimento da nossa Capital”, afirmou.

A prefeita também destacou o impacto positivo do setor varejista na economia de Campo Grande. De acordo com dados da Junta Comercial, somente em 2024, foram abertas 4.344 novas empresas na Capital, com o setor de serviços liderando esse crescimento.

“Campo Grande tem uma força extraordinária, e estamos unindo esforços para que o comércio varejista continue se expandindo. É importante lembrar que, há apenas dois anos, estávamos saindo de uma pandemia, e agora estamos trilhando novos caminhos. O poder público está desburocratizando processos para que os empresários possam crescer ainda mais, gerando emprego e renda e fortalecendo a economia da nossa cidade”, destacou Adriane.

Atualmente, a Capital possui a menor taxa de desemprego do país, apenas 4%, e é considerada a cidade mais competitiva da região Centro-Oeste, além de se destacar no ranking de eficiência administrativa. Desde que assumiu a gestão, em abril de 2022, até julho de 2024, foram abertas 20.671 novas empresas em Campo Grande, evidenciando o fortalecimento do empreendedorismo local.

Para os próximos quatro anos, Adriane Lopes propõe a diversificação da economia, com foco em setores de grande potencial, como turismo, agronegócio sustentável, tecnologia da informação, moda e economia criativa. O plano de governo também prevê o fortalecimento da economia solidária, apoio a cooperativas, startups e a promoção de eventos de negócios que estimulem parcerias público-privadas e o comércio justo. Além disso, o município vai expandir os polos empresariais, melhorando sua infraestrutura, com investimentos em saneamento básico, transporte público e iluminação.

A Lei de Liberdade Econômica será um pilar central na próxima gestão de Adriane, promovendo a simplificação de processos para empresas e criando um ambiente mais dinâmico e competitivo para o empreendedorismo. Essa legislação visa reduzir a burocracia e os custos regulatórios, proporcionando mais segurança jurídica, especialmente para micro e pequenas empresas, além de incentivar a inovação. O Parque Tecnológico de Campo Grande (ParktecCG) será expandido como um polo de inovação tecnológica, enquanto a Rota Bioceânica consolidará a cidade como um hub logístico internacional, abrindo novas oportunidades de negócios e impulsionando a economia regional.