Coronel David reforça compromisso com São Gabriel do Oeste e Rio Verde, com R$ 820 mil em investimentos

O deputado estadual Coronel David (PL) cumpriu agenda, nesta semana, em São Gabriel do Oeste e Rio Verde de Mato Grosso, fortalecendo parcerias e anunciando novas emendas parlamentares que, somadas às anteriores, totalizam R$ 820 mil já destinados aos dois municípios.

Em São Gabriel do Oeste, o deputado visitou instituições que atuam diretamente com a população e oficializou a entrega de R$ 100 mil em novas emendas. Entre os beneficiados está o Lions Clube, que recebeu R$ 50 mil para a aquisição de materiais ortopédicos, ampliando o atendimento à comunidade por meio do maior banco de cadeiras de rodas do município. “Esse dinheiro é mais que recurso, é dignidade para quem precisa”, afirmou Erocy Scaini, assessor de serviços da entidade.

Também foram contemplados o São Gabriel Esporte Clube, que utilizará os recursos para a compra de materiais e apoio à equipe na disputa da Série B do Campeonato Sul-Mato-Grossense, e a Associação Restaurar, que atua na recuperação e reinserção de pessoas em situação de vulnerabilidade.

Com esses novos repasses, Coronel David alcança a marca de R$ 330 mil em emendas destinadas a São Gabriel do Oeste. Desse total, R$ 280 mil foram investidos na área da saúde, beneficiando entidades, a Secretaria Municipal e o Fundo Municipal de Saúde desde 2019. “São Gabriel do Oeste é prioridade em nosso mandato. Vamos seguir trabalhando por mais recursos e ações que façam diferença na vida das pessoas”, destacou o parlamentar.

Em Rio Verde, Coronel David foi recebido pelo prefeito Réus Fornari (PP) para a entrega de uma emenda de R$ 100 mil, que será aplicada no fortalecimento do turismo local e em ações voltadas à saúde. “O deputado tem vindo seguidamente à nossa cidade, sempre nos prestigiando e ajudando. Hoje, mais uma vez, está presente com esse cheque simbólico. Agradeço de coração e digo que estamos juntos”, declarou o prefeito.

Com esse novo repasse, Coronel David já soma R$ 490 mil em recursos destinados a Rio Verde durante seus mandatos. Desse total, R$ 410 mil foram aplicados exclusivamente na saúde, em ações como custeio de serviços e aquisição de equipamentos. Além disso, o parlamentar também investiu na educação e no setor produtivo, com R$ 80 mil destinados entre 2019 e 2020 para a Creche Municipal Pequeno Príncipe e ações da antiga Semagro, atual Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação).

“Saúde, esporte, assistência social, turismo e educação são pilares para o desenvolvimento das cidades. Nosso mandato é atuante, presente e comprometido com as reais necessidades da população”, afirmou Coronel David.