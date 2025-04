Fiscalização do Ibama em Cruzeiros no Porto de Santos

O Ibama intensificou a fiscalização de navios de cruzeiro no Porto de Santos, um dos maiores terminais marítimos de passageiros do Brasil, com foco na proteção ambiental e no combate ao tráfico internacional de biodiversidade. A Operação Travessia, iniciada em março, inspeciona embarcações que deixam o Brasil com destino à Europa.

Durante as vistorias, equipes do Ibama verificam a presença de espécies nativas, sementes, plumas, corais, conchas e até animais vivos, frequentemente transportados ilegalmente. Muitas vezes, o que parece uma simples lembrança de viagem pode ser uma ameaça à ecologia. A ação visa coibir o tráfico de recursos naturais e educar os passageiros sobre os riscos ambientais envolvidos no transporte ilegal de fauna e flora.

Além de atuar como barreira contra o tráfico, o Ibama busca garantir que a biodiversidade brasileira continue a encantar as futuras gerações, preservando as riquezas naturais do país. O Porto de Santos, por sua importância como ponto de saída para cruzeiros internacionais, tem sido um local estratégico para essas operações.