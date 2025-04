Vivo Música leva show gratuito de Xande de Pilares a Campo Grande

No dia 27 de abril, domingo, às 17h, Campo Grande recebe o Vivo Música, com um show que mistura música popular e erudita, no Parque das Nações Indígenas. Gratuita e ao ar livre, a apresentação traz a Orquestra Sinfônica de Campo Grande, sob regência de Eduardo Martinelli, convidando Xande de Pilares. A Orquestra apresenta um repertório entre o erudito e o popular, com sua influência de guarânias, e o cantor traz seu repertório de samba junto a orquestra e apresenta o seu show “Xande canta Caetano”, com músicas do disco homônimo, em que homenageia Caetano Veloso, que lhe renderam o Grammy Latino de Melhor Álbum de Samba/Pagode, em 2024. A abertura fica por conta do trio Sampri, um dos primeiros grupos de samba de mulheres campo-grandenses, já com 20 anos de carreira. O evento tem apoio da Lei de Incentivo à Cultura, do Ministério da Cultura.

“O Vivo Música é nosso projeto que reforça o apoio da marca à cultura em todo o Brasil, por meio de novas conexões artísticas, exaltando a pluralidade do país e seus artistas. De forma proprietária e autêntica, seguimos promovendo encontros nos palcos e com o público”, afirma Marina Daineze, diretora de Marca e Comunicação da Vivo.

Evento com Neutralização de Carbono

O show carrega o Selo Evento Neutro Verde, da consultoria em sustentabilidade Eccaplan, que garante as compensações das emissões de carbono relacionadas a sua montagem, desmontagem e realização (deslocamento de todo o staff, equipe de cenografia, gerador de energia e resíduos gerados), incluindo o deslocamento local dos participantes.

Sobre a Orquestra Sinfônica de Campo Grande

A Orquestra Sinfônica de Campo Grande fez sua estreia em 2007 e desde então promove concertos na capital e em todo o estado do Mato Grosso do Sul. Apresentou-se com grandes solistas brasileiros e de países como EUA, Portugal, Itália, Coreia do Sul, Argentina, Suíça, Canadá, Paraguai, Bolívia e Uruguai, interpretando repertório tradicional e realizando primeiras audições de obras de compositores contemporâneos.

A atuação da Sinfônica de Campo Grande também visa a integração e a valorização da música popular brasileira e regional apresentando instrumentos peculiares da nossa cultura como a viola caipira, ou “viola brasileira”, e a viola de cocho. A orquestra também tem promovido parcerias com importantes nomes da música popular do estado de Mato Grosso do Sul.

Xande de Pilares

Carioca, o cantor, compositor, instrumentista é um dos fundadores do grupo Revelação, criado em 1992, com o qual lançou nove álbuns e quatro DVDs. A partir de 2014, Xande segue em carreira solo, tendo já lançado seis álbuns. Em 2023, lança “Xande Canta Caetano”, uma homenagem ao compositor baiano, produzido por Pretinho da Serrinha, e que ganhou o Grammy Latino na categoria Melhor Álbum de Samba/Pagode. O disco também foi agraciado com o Prêmio da Música Brasileira e o Prêmio Multishow e já soma mais de 40 milhões de reproduções.

Sobre o trio Sampri

Formado pelas irmãs Magally (cavaquinho e vocal), Luciana (pandeiro e vocal) e Renatinha (violão e vocal), todas nascidas em Campo Grande. Descendentes de uma família de sambistas e ritmistas de escolas de samba, em 2002 se uniram e fundaram o primeiro grupo de samba do Mato Grosso do Sul liderado por mulheres em que todas cantam e tocam. Lançaram, em 2013, o CD “Um bom samba faz bem”, primeiro trabalho autoral, que traz as canções “Menino travesso”, “A saudade vem correndo” e “Resistência”, levando o trio para shows em Brasília, Curitiba e Recife. Em 2021 lançaram o DVD “Resistência”, gravado ao vivo na Concha Acústica Helena Meireles (Campo Grande-MS), cujo repertório contou com “É Samba de Roda Sinhá”.

Vivo Música

O Vivo Música tem o objetivo de democratizar o acesso à cultura e ao entretenimento no Brasil. Com shows gratuitos ao ar livre, o projeto convida grandes nomes da música brasileira para tocar com orquestras em misturas inéditas entre o popular e o erudito.

Em dois anos, o projeto já passou por Fortaleza, Belém, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Goiânia e Campinas. Os shows reuniram nomes como Adriana Calcanhoto, Nando Reis, Matheus Fernandes, Martinho da Vila, Mart´nália, Samuel Rosa e Israel & Rodolfo. Junto com orquestras locais, já levou mais de 140 mil pessoas aos shows, milhares de visualizações nas transmissões ao vivo, impactando mais de 64 milhões de pessoas nas redes sociais.

Sobre a Vivo

A Vivo apoia diversas iniciativas culturais e é hoje uma das maiores incentivadoras da cultura no País. A empresa realiza, há 20 anos, importantes investimentos no âmbito da música, artes cênicas e visuais em território nacional, com o objetivo de ampliar e democratizar o acesso dos brasileiros à cultura. Com o propósito de “Digitalizar para Aproximar”, a empresa busca conectar cada vez mais pessoas com a arte, levando a elas conteúdos e experiências construtivas e de qualidade, onde quer que estejam. A marca é patrocinadora de grandes eventos culturais pelo país, como os festivais Lollapalooza e The Town, em São Paulo, Galo da Madrugada, em Recife, Festival de Parintins, no Amazonas, e Festival de Çairé, no Pará.

Serviço

O que é: Vivo Música com a Orquestra Sinfônica de Campo Grande e Xande de Pilares

Regência da Orquestra: Eduardo Martinelli

Abertura: Grupo Sampri

Data: 27 de abril, domingo

Horário do show: 17h

Local: Parque das Nações Indígenas

Endereço: Av. Afonso Pena S/N

Campo Grande | MS

Entrada gratuita

Classificação indicativa: Livre

Transmissão ao vivo pelo link: https://www.youtube.com/@vivomusicabr

Interpretação simultânea em libras

Acessibilidade a cadeirantes

Audiodescrição



