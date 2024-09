Durante visita ao Asilo São João Bosco, Rose Modesto se compromete em fortalecer terceiro setor em Campo Grande

Durante visita ao Asilo São João Bosco, a candidata à prefeitura de Campo Grande, Rose Modesto (União Brasil), se comprometeu em fortalecer o terceiro setor em Campo Grande. “São essas instituições que a prefeitura precisa fortalecer. O terceiro setor consegue chegar aonde o poder público não consegue. A prefeitura e o Estado precisam ser mais parceiros dessas instituições”, disse.

A visita a instituição ocorreu após convite da diretoria do Asilo São João Bosco. Rose Modesto percorreu as instalações. “O Asilo São João Bosco é uma instituição histórica na Cidade. É um lugar de esperança. Ele é uma das poucas instituições que hoje trabalham atendendo e recebendo idosos que, às vezes, a família não tem como cuidar, idosos que ficaram sozinhos”, continuou. Rose Modesto destinou emenda parlamentar de R$ 250 mil reais ao Asilo São João Bosco quando exerceu mandato de deputada federal.

Rose Modesto se comprometeu em atender as demandas entregues pela diretoria do Asilo São João Bosco, como recapeamento e calçamento do pátio interno da instituição. “Tem desafios aqui na área de infraestrutura, que é o espaço onde o idoso ainda pode fazer uma caminhadinha, e não consegue circular, ou até mesmo idoso que ainda está caminhando, mas que precisa ter uma segurança maior”, explicou.

Uma das metas do plano de Governo da candidata Rose Modesto é promover parcerias com o terceiro setor para a ampliação de atendimento em diversos segmentos sociais. ”As instituições do terceiro setor clamam por um avanço maior nessa transferência de recursos. O primeiro ano da prefeitura é para a gente reorganizar a casa, diminuir gastos em áreas que dá para cortar. Para poder ter uma condição de atender instituições como o Asilo São João Bosco”, destacou.

Rose Modesto também pretende ampliar a rede de proteção social. Fortalecer os serviços de assistência social, como CRAS e CREAS, garantindo o atendimento às famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica, bem como melhorar a estrutura física das unidades.

A candidata também vai promover a integração das políticas sociais e articulação entre os diferentes órgãos e entidades responsáveis pela assistência social, saúde, educação, trabalho e habitação, visando oferecer uma abordagem integrada às necessidades das famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade.