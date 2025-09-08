Dr. Victor Rocha: Saúde de Campo Grande exige união, gestão técnica e soluções urgentes

O presidente da Comissão Permanente de Saúde da Câmara Municipal, vereador Dr. Victor Rocha (PSDB), se manifestou nesta segunda-feira (08), sobre a reestruturação da saúde pública em Campo Grande, após a exoneração da secretária municipal de Saúde, Rosana Leite de Melo, e a instituição de um Comitê Gestor para conduzir a Sesau.

A medida, anunciada pela prefeita Adriane Lopes, coloca à frente do comitê a ex-secretária de Saúde de Iguatemi, Ivoni Kanaan Nabhan Pelegrinelli, além de outros cinco membros com funções administrativas, financeiras e jurídicas.

Situação crítica da saúde – Para Dr. Victor Rocha, a saúde da Capital vive um momento de alerta máximo, exigindo decisões rápidas e técnicas. O parlamentar, que também é médico mastologista e referência no SUS, destacou três problemas centrais:

• Falta de medicamentos e insumos nas unidades básicas de saúde;

• Déficit de médicos e profissionais da saúde, aumentando filas e tempo de espera;

• Escassez de leitos hospitalares, estimada em mais de 500 vagas necessárias, agravada pelo redirecionamento de atendimentos do Hospital Regional.

“Não basta trocar a liderança da Sesau. Precisamos garantir gestão eficaz e técnica, com foco na compra imediata de medicamentos, na ampliação de equipes médicas e na abertura de novos leitos hospitalares. A população não pode mais esperar”, afirmou Dr. Victor Rocha.

Defesa da nomeação de um secretário(a)

Embora reconheça a importância do comitê gestor neste momento de transição, o presidente da Comissão de Saúde defende que a cidade tenha um(a) secretário(a) de Saúde nomeado(a), com autonomia e capacidade técnica para dialogar com a rede e implementar medidas concretas.

“É imprescindível que o novo gestor ou gestora da Saúde tenha experiência, conhecimento técnico e compromisso com a população, com dedicação 24h por dia. O cidadão precisa de atendimento digno e rápido”, reforçou o vereador.

Propostas imediatas

Dr. Victor Rocha também elencou caminhos emergenciais:

• Compra de Medicamentos

• Ampliação de leitos em parceria com hospitais filantrópicos, como a Santa Casa, Hospital do Câncer Alfredo Abrão e particulares como: El Kadri, Clínica Campo Grande, Proncor e Pênfigo.

• Contratos transparentes que garantam segurança no financiamento da rede hospitalar;

• Fiscalização e auditorias para assegurar o uso correto dos recursos públicos.

Compromisso da Comissão de Saúde

À frente da Comissão Permanente de Saúde da Câmara Municipal, Dr. Victor Rocha reafirmou que seguirá conduzindo audiências públicas, fiscalizações e reuniões técnicas para acompanhar as ações da Sesau e cobrar soluções práticas.

“O momento exige união de esforços entre governo Federal, Governo Estadual e prefeitura de Campo Grande. Nosso compromisso é garantir que cada cidadão tenha acesso ao atendimento de saúde com dignidade, qualidade e respeito”, concluiu