Dr. Victor Rocha homenageia EBSERH e Dra. Andréa Lindenberg no “Dia do EBSERHiano” 

O vereador Dr. Victor Rocha apresentou uma Moção de Congratulação em celebração ao “Dia do EBSERHiano”, comemorado no dia 15 de dezembro, prestando uma homenagem especial à Dra. Andréa de Siqueira Campos Lindenberg, Diretora do Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian (Humap-UFMS/EBSERH).

Ao destacar a liderança da Dra. Andréa, Dr. Victor Rocha afirmou: “Reconhecemos o excelente trabalho da Dra. Andréa Lindenberg à frente do Humap, fortalecendo os pilares de saúde, educação e pesquisa, que são essenciais para a Rede EBSERH e para a melhoria contínua do SUS.”

A homenagem também parabenizou toda a Rede EBSERH pelo seu papel crucial na gestão de 41 Hospitais Universitários Federais, contribuindo para o avanço da formação de profissionais da saúde e o atendimento de alta qualidade à população. Dr. Victor Rocha reafirmou seu compromisso com a valorização da saúde pública e dos profissionais que transformam vidas diariamente.