Dr. Victor Rocha: Defensor da Saúde Pública e da Santa Casa

Desde seu primeiro mandato, o vereador Dr. Victor Rocha tem sido uma figura central na defesa da Santa Casa de Campo Grande e na luta por uma saúde pública de qualidade. O hospital, referência para todo o estado, tem enfrentado crises financeiras que impactaram diretamente os serviços prestados à população, como a suspensão de cirurgias e o fechamento de ambulatórios essenciais.

Dr. Victor tem atuado para garantir os repasses financeiros necessários e pressionado o poder público por soluções eficazes. Recentemente, participou de uma audiência pública na Assembleia Legislativa, onde cobrou ações imediatas para evitar o colapso do hospital. Como presidente da Comissão de Saúde, tem buscado alternativas para melhorar o atendimento e garantir o funcionamento adequado da instituição.

Além de sua atuação política, o vereador realiza atendimentos e cirurgias no hospital, por meio do projeto Casa Rosa, que já beneficiou milhares de mulheres e está em expansão. Com um compromisso firme com a saúde, Dr. Victor Rocha segue trabalhando para assegurar que a população de Campo Grande tenha acesso a um atendimento digno e de qualidade.