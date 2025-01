Dourados sofre eliminação com derrota na Copinha e agora cumpre tabela na sexta-feira

O DAC (Dourados Atlético Clube) perdeu do Vila Nova-GO na segunda rodada Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2025 e não possui mais chances matemáticas de classificação para a próxima fase.

Na partida desta terça-feira (7), os douradenses acabaram superados por dois a zero. Marcaram para o time goiano o atacante Pajé no primeiro tempo e Léo Gama no segundo.

A eliminação precoce do DAC se dá após duas derrotas na fase de grupos. Na primeira rodada, o time foi vencido pelo Aster Itaqua, time da casa.

O Grupo 28 segue com o Vila Nova-GO e Falcon-SE com 4 pontos, enquanto o Aster-SP, com 3 pontos, ainda mantém chances de classificação. O DAC, com 0 pontos, não tem mais possibilidades de avançar para a próxima fase.

A terceira e última rodada da fase de grupos será realizada nesta sexta-feira (10), com os seguintes confrontos: Falcon-SE x Dourados, às 13h (horário de Brasília) e Aster-SP x Vila Nova-GO, às 15h15.