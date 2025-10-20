DOF apreende carga milionária de celulares na fronteira

Na manhã desta segunda-feira (20), policiais militares do DOF apreenderam 242 celulares na MS-386, em Aral Moreira, próximo à fronteira com o Paraguai. Os produtos estavam escondidos na cabine de uma carreta Scania, carregada com trigo. Durante bloqueio policial na rodovia, os agentes ordenaram a parada do veículo para vistoria. Na inspeção, encontraram seis caixas contendo os celulares, avaliados em cerca de R$ 520 mil. Dois homens, de 29 e 37 anos, foram presos em flagrante.

De acordo com os suspeitos, os aparelhos foram embarcados em Ponta Porã e seriam entregues em Dourados. Pelo transporte, ambos receberiam cem reais por caixa. A apreensão foi encaminhada à Delegacia da Polícia Federal de Ponta Porã. A operação faz parte do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, parceria entre a Sejusp e o Ministério da Justiça.

O DOF reforça que denúncias anônimas podem ser feitas pelo telefone 0800 647-6300, com sigilo garantido. O serviço funciona 24 horas por dia.