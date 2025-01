Desfiles do Carnaval 2025 esperam público de 20 mil espectadores em Campo Grande

Faltando menos de dois meses para o Carnaval 2025, as escolas de samba de Campo Grande já estão nas etapas finais dos preparativos. A expectativa é de que o evento receba um público de 20 mil espectadores, superior ao ano passado, que contou com 15 mil pessoas. Os desfiles serão realizados nos dias 3 e 4 de março, na Praça do Papa.

O evento promete ser o maior de todos os tempos, conforme o presidente da Lienca, Alan Catharinelli. Nesse ano, uma novidade é a instalação de cronômetros na avenida, a fim de auxiliar as escolas no momento do desfile.

“É um pedido das escolas de samba, para que elas possam ter controle da evolução do desfile. Então, esse ano nós vamos instalar cronômetros na avenida para que elas possam acompanhar o tempo mínimo e o máximo do desfile”, explicou.

Quanto aos preparativos, as escolas de samba se encaminham para os detalhes finais. “Nós já estamos para finalizar as alas e alegorias porque todas já têm os seus croquis e sambas enredos prontos. Todas cumpriram com suas obrigações de entregar”, afirmou Alan.

Público esperado é de 20 mil pessoas

Em 2024, o Carnaval de Campo Grande contou com um público de 15 mil espectadores. O clima contribuiu para esse número, visto que sem chuvas, os foliões puderam comparecer ao local. Esse ano, caso as condições climáticas sejam favoráveis, o público esperado é ainda maior, devendo alcançar 20 mil pessoas.

“Infelizmente quando chove em Campo Grande, muitos foliões não vão para a rua. Eles acabam acompanhando nas redes sociais, porque a gente faz transmissão também na rede social. Mas esse ano é esperado muito mais gente”, afirma Alan.

De acordo com o presidente, a cada ano os desfiles são aperfeiçoados. Além disso, o Carnaval envolve também o fomento da economia, já que muitas pessoas vivem do trabalho com os festejos carnavalescos.

“O carnaval é tão importante porque muitas pessoas conseguem trabalhar nesse período, ter uma renda a mais para o seu sustento. Então, empregos são criados durante esse período. A fomentação da economia é muito grande”, explica.

Ordem dos desfiles

O sorteio da ordem das escolas de sambas a desfilarem no Carnaval 2025 de Campo Grande ocorreu no dia 28 de outubro do ano passado, no Armazém Cultural.

Conforme o sorteio, a primeira escola a se apresentar no dia 3 deve ser a Unidos da Vila Carvalho. Em seguida, entra na avenida a agremiação Catedráticos do Samba. Fechando a noite, a Escola Igrejinha faz sua apresentação.

No dia seguinte, 4 de março, a Escola Cruzeiro é a primeira na sequência de desfiles, seguida da Deixa Falar e da Cinderela Tradição. Vale ressaltar que no primeiro dia do evento, a escola de samba Herdeiros do Samba é a responsável pela abertura do Carnaval. Já no segundo dia, haverá um show especial de abertura.

Os desfiles acontecem a partir das 19h, na Praça do Papa, que fica localizada na Avenida Alfredo Skaff, bairro Santo Amaro. O público poderá conferir ainda uma praça de alimentação no evento. A entrada é gratuita.



fonte: midiamax