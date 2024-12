Desembargador Sérgio Martins é reconduzido a presidente do TJMS após dois meses

O desembargador Sérgio Fernandes Martins foi reconduzido ao cargo de presidente do TJMS (Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul), após uma decisão do ministro Cristiano Zanin, do STF (Supremo Tribunal Federal), na última quinta-feira (5).

A decisão está associada ao pedido do advogado Rodrigo Mudrovitsch, que defendeu não haver indícios de que Martins teria se beneficiado financeiramente de venda de decisões, no qual o desembargador foi apontado após operação da Polícia Federal, em outubro deste ano.

Martins foi afastado dias após a operação em Campo Grande, onde ele e mais quatro desembargadores também foram afastados dos seus respectivos cargos. A ação da Polícia Federal consistia em investigar um possível esquema de venda de decisões no tribunal.

Segundo o UOL, no pedido de afastamento, a PF apontou que Martins comprou carros e gados com dinheiro vivo e notou que o magistrado teve um aumento patrimonial de R$ 102 mil em espécie de 2022 para 2023, o que indicaria participação no esquema criminoso.

Zanin também reverteu a medida que havia proibido o contato entre Martins e os demais funcionários do TJ-MS, assim como o monitoramento eletrônico.