Deputado Pedrossian Neto promove audiência para discutir dificuldades enfrentadas por mães atípicas

Na próxima quarta-feira (23), o deputado estadual Pedrossian Neto (PSD) promove uma audiência pública para debater os desafios enfrentados por mães atípicas em Campo Grande. O encontro será realizado na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, por meio da Comissão Temporária de Representação, presidida pelo parlamentar.

A principal queixa trazida por essas mães é a dificuldade de acesso ao programa estadual “Cuidar de Quem Cuida”, que prevê o pagamento de um benefício social a cuidadores não remunerados de pessoas com deficiência.

Representantes da Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos devem participar da reunião para esclarecer como o programa está sendo executado e quais os principais entraves enfrentados.

A situação surgiu justamente no momento em que a o deputado discute mudanças na legislação que permitem a acumulação do Benefício de Prestação Continuada (BPC) com o vale-renda em alimentos, o Supera MS.

“A informação que recebemos é que algumas mães não foram contempladas, mesmo com mudanças em andamento. Isso mostra que o programa ainda enfrenta falhas na sua operacionalização”, afirmou o deputado na ocasião.

A audiência será realizada às 14h30, na Sala Deputado Cabo Almi, na sede da Casa de Leis.