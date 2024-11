Danone e a compra de soja brasileira

A Danone Brasil desmentiu na terça-feira, dia 29, o rumor de que teria interrompido a compra de soja do Brasil, informação que circulava no setor rural e provocou até um movimento de boicote aos produtos da marca. Em nota oficial assinada pelo presidente da Danone Brasil, Tiago Santos, e pelo vice-presidente de assuntos jurídicos e corporativos, Camilo Wittica, a empresa afirmou: “A Danone continua comprando soja brasileira em conformidade com as regulamentações locais e internacionais”.

Antes do comunicado, a Associação Brasileira dos Produtores de Soja (Aprosoja Brasil) criticou a suposta decisão da empresa, afirmando que qualquer restrição à soja brasileira seria uma medida discriminatória e um desconhecimento do processo produtivo no Brasil. O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) também defendeu os produtores, enfatizando o compromisso ambiental do país e destacando que o Brasil possui uma das legislações ambientais mais rigorosas do mundo, garantindo que a soja exportada atende aos requisitos internacionais de sustentabilidade.

O Mapa também criticou as exigências da União Europeia para a soja, que considera arbitrárias e com impacto negativo sobre os custos e a participação dos pequenos produtores no mercado europeu. A Danone reiterou que a soja brasileira é fundamental para sua cadeia de fornecimento e segue sendo adquirida por meio de processos que garantem origem em áreas não desmatadas e rastreabilidade.