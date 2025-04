Curso de capacitação para motoristas da SAS fortalece atendimento humanizado

Organizado pela Secretaria de Assistência Social e Cidadania (SAS), por meio da Gerência do Trabalho e Educação Permanente, em parceria com a Escola do SUAS, o primeiro curso do ano voltado aos motoristas que atendem as unidades da SAS tem um conteúdo que vai além de aprimorar as habilidades e conhecimentos dos profissionais que atuam no setor de transporte.

Com uma grade de temas reformulada, o curso também busca oferecer aos profissionais uma visão ampla do trabalho e da missão da secretaria, que é garantir um atendimento humanizado aos usuários e às pessoas em situação de vulnerabilidade atendidas pelos equipamentos da SAS.

A partir desse propósito, os responsáveis pela capacitação elaboraram um roteiro que abrange desde a Introdução à Política de Assistência Social, Organização Administrativa da SAS, até temas como Ética, Saúde Mental, Comunicação Não Violenta e Trabalho em Equipe, além dos conteúdos tradicionais, como Direção Defensiva, Manutenção e Mecânica, e Primeiros Socorros.

As aulas teóricas, que acontecem até esta sexta-feira (11), terão como foco destacar o papel e as especificidades de cada serviço, além de como lidar com questões como a saúde mental.

“Em outros lugares, o motorista apenas dirige. Ele faz o trabalho dele, que é transportar pessoas ou objetos. Mas, na SAS, é diferente. O profissional também ajuda a transformar vidas quando leva um alimento à casa de uma família ou quando transporta um técnico que vai atender um caso de violação de direitos contra um idoso ou criança. Isso é muito mais do que simplesmente dirigir, é sobre transformar vidas”, ressaltou o superintendente de Gestão Administrativa, Marcos Chaves.

A secretária de Assistência Social, Camila Nascimento, reforçou a prerrogativa de priorizar um atendimento acolhedor aos usuários, independentemente da função. “É um trabalho que exige muito mais envolvimento, consciência e humanidade. Assim como os demais profissionais, o motorista também precisa ser acolhedor, respeitoso e consciente das realidades delicadas que essas pessoas enfrentam. Também é preciso estar atento a um detalhe importante, que é o de tratar a todos com empatia e ter a consciência de que aquele transporte pode ser o único momento de acolhimento verdadeiro que aquela pessoa terá no dia”, pontuou.

O curso é dividido em três turmas, totalizando 120 participantes. As aulas ocorrem em dias alternados, permitindo que os motoristas possam participar sem comprometer a execução dos serviços nas unidades. Além da teoria, os profissionais também participam de atividades práticas, com base em experiências e situações da rotina.

Participando pela segunda vez da capacitação, a motorista Dorilaine Gomes de Souza, que atua no 4º Conselho Tutelar, fala sobre a importância de fazer o curso anualmente. “Sempre tem temas novos, e o que mais me chamou a atenção este ano foi o tema da saúde mental. É muito importante, porque às vezes a gente também passa por momentos difíceis, e aprender sobre isso ajuda muito. Ajuda a entender o que a gente está vivendo e também a compreender melhor os colegas”, disse.

Sobre o trabalho como motorista da SAS, Dorilaine ressalta que cada atendimento é uma lição de vida que ela leva para sua família. “A gente lida com muitas situações delicadas, atendendo pessoas em vulnerabilidade. Antes, eu trabalhava como motorista de aplicativo, que é algo totalmente diferente. Aqui na SAS, o atendimento precisa ser mais humano, mais acolhedor, e isso me faz valorizar ainda mais o que eu faço hoje”, concluiu.

Os motoristas lotados na SAS atuam em toda a Rede de Assistência Social, incluindo os Cras, Conselhos Tutelares, Creas, Centros de Convivência do Idoso, Centros de Convivência, Centro POP, unidades de acolhimento e setores administrativos.

Aprimoramento

A Gerência de Gestão da Escola do SUAS é responsável por planejar, executar e avaliar as ações educativas voltadas para trabalhadores, conselheiros e gestores da rede socioassistencial da cidade. Em 2025, o foco será a promoção da educação permanente e da qualificação profissional.

As ações educativas são direcionadas a trabalhadores, gestores e conselheiros da assistência social, com um foco crescente na expansão de cursos para Organizações da Sociedade Civil.

Em 2024, a Escola do SUAS realizou 2.901 inscrições em cursos e ações educativas, que incluem uma variedade de temas, tanto na área de educação permanente quanto na de qualificação profissional, como oficina para entrevistadores do Cadastro Único, higiene e manipulação de alimentos, primeiros socorros, gestão pública: princípios éticos e relações humanas, Encontro de Redes: direitos LGBTQIA+ nos territórios e introdução ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.

De janeiro até março, a Escola do SUAS já realizou cinco oficinas, com um total de 373 participantes.