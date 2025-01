Criança sobrevive a mil picadas de abelhas

Uma criança de 6 anos conseguiu sobreviver após ser picada por mais de mil abelhas em Sidrolândia, município de Mato Grosso do Sul. O ataque ocorreu no dia 1º de dezembro, quando a vítima estava com o padrasto em uma chácara. Com 1.100 picadas, a criança entrou em coma e foi levada em estado grave ao Hospital Regional de Campo Grande, onde permaneceu internada por quase dois meses.

Especialistas alertam que mais de 100 picadas já podem ser fatais para crianças, e que em casos de ataques tão intensos, a sobrevivência é rara. A recuperação da criança foi considerada um milagre pelos médicos, que agora destacam a importância de cuidados rápidos e adequados em situações de picadas de abelhas.