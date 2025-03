Criança levada para motel pela mãe e dois homens ficou mais de 24h sem comer

A criança levada para um motel nesta sexta-feira (21), em Campo Grande, pela mãe e mais dois homens estaria há pelo menos 24 horas sem comer. A mãe disse que levou o filho para o motel para não deixá-lo aos cuidados de outra pessoa.

Conforme informações, a mulher foi para o motel junto do marido e do primo do companheiro para comemorar a formatura do rapaz. Ainda segundo o relato da mãe, ela deixou o filho dormindo no banco de trás do carro, enquanto o trio estava no quarto.

A criança foi encontrada pelos conselheiros tutelares, que foram acionados pelo motel. O bebê de dois anos estava em condições precárias de higiene e sem se alimentar há pelo menos 24 horas. A mãe e os dois homens foram presos.

Criança levada para motel

O casal junto de outro homem chegaram ao motel por volta das 5h30 da manhã pedindo um quarto. Uma das funcionárias contou que apenas dava para ver o casal no banco da frente. Depois de entrarem no estabelecimento, eles erraram o quarto e a funcionária foi atrás para avisar sobre o quarto certo.

Neste momento, viu o segundo homem descendo do veículo. Cerca de 1 hora depois, as funcionárias ouviram choro de criança vindo do quarto.

Assim, ela foi até o quarto, abriu a garagem e acabou vendo um dos homens com a criança no colo. Ele alegou que era o pai do menino. A funcionária disse que não podia ficar com a criança no local e que iria chamar a polícia. O homem afirmou que eles iriam embora e que já estava pagando a conta.

A mãe da criança ameaçou as funcionárias. Ainda conforme as trabalhadoras, ela teria dito que era aniversário do filho no dia anterior e que não queria deixar a criança aos cuidados de outra pessoa para ‘sair’.

No quarto havia bebidas derramadas, preservativos usados espalhados e muita sujeira. A PM e o Conselho Tutelar foram acionados para o local. A mãe e a criança foram levadas para a DEPCA (Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente) e os homens para outra delegacia.