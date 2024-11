Corpo com tatuagens de Jesus e leão é encontrado em estado de putrefação no Aero Rancho

Um corpo em estado de putrefação foi encontrado na manhã de hoje (28), em um sobrado abandonado no bairro Aero Rancho, em Campo Grande. O cadáver, que estava caído de barriga para baixo, foi descoberto por um popular que passava pela região e sentiu um forte odor. Quando a polícia chegou ao local, não havia nenhum documento de identificação com a vítima, mas a tatuagem visível em seu corpo chamou a atenção: o rosto de Jesus Cristo no braço esquerdo e a imagem de um leão nas costas.

Segundo o boletim de ocorrência, a área onde o corpo foi encontrado é conhecida por ser frequentada por moradores de rua, o que dificultou a identificação e o rastreamento de informações. Devido ao avançado estado de decomposição, não foi possível identificar sinais de violência externa, mas foi solicitado exame necroscópico com necropapilar para esclarecer as causas da morte.

A polícia registrou o caso como “morte a esclarecer” na DEPAC-CEPOL. A investigação segue em andamento, aguardando os resultados da perícia.