quinta-feira, 19/03/2026

Coronel David reverencia polícias Militar e Civil que confrontaram o crime organizado: quatro criminosos morreram

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

O deputado estadual Coronel David (PL) apresentou, na sessão desta quarta-feira (18), duas moções de congratulação em reconhecimento às ações das forças de segurança pública em ocorrências registradas nos municípios de Coxim e Dourados.

Os documentos contemplam policiais militares e civis que atuaram em operações distintas de enfrentamento ao crime organizado, ambas com desfechos considerados exitosos pelas autoridades.

Ação em Coxim

A primeira moção é direcionada aos policiais militares 2º sargento PM Eliane Lima Dias; cabo PM Bruno Leite Nunes; cabo PM Weverton de Araujo Schimanski; 3º sargento PM Ivan Ferreira dos Santos; cabo PM Geovane Marques da Silva; soldado PM Eder Cassio da Cruz Januario e soldado PM Patrícia de Kassia Vasconcelos.

O reconhecimento se refere à atuação da equipe da Força Tática durante ocorrência registrada no dia 17 de março de 2026, em Coxim, quando houve confronto com integrantes da facção criminosa Comando Vermelho. Durante a ação, três criminosos foram mortos. Segundo a moção, a atuação foi marcada por técnica, coragem e contribuição direta para a preservação da ordem pública.

Operação em Dourados

A segunda moção homenageia o delegado Lucas Albe Veppo e os policiais civis Augusto Wilson Dalla Martha Domingos; Carla Vanessa da Silva; Danielli Duarte Silva; Giovani Martins Bonato; Mario Valerio Soares de Andrade; Murilo Henrique Vieira Alegreti; Olivia Ferreira e Silva; Roberto Rivelino da Silva Oliveira; Ronicleiton Matoso da Silva; Saulo Soares Filho; Silvinei Evangelista da Silva; Tamara Valeria Aires Matias e Thiago Noriyuke Takikawa.

Coronel David reconhece a atuação da equipe em operação realizada em Dourados, que resultou em confronto com um integrante da facção Primeiro Comando da Capital, morto na ação. O suspeito era considerado de alta periculosidade e ligado a crimes graves na região.

Em plenário, Coronel David destacou a eficiência das forças de segurança no combate às facções criminosas no estado.

“Essas ações da polícia militar e civil demonstram que a segurança pública no Mato Grosso do Sul não dá moleza para facção criminosa”, afirmou o deputado.

CATEGORIAS:
POLÍTICA

Últimas Notícias

Mais notícias

Anta na pista provoca acidente e quase mata família na MS-316

Milton - 0
Acidente ocorreu durante a noite e causou danos na parte dianteira do veículo Uma família escapou ilesa após a caminhonete em que estava colidir com...
Leia mais

Sidrolândia se conecta ao futuro do turismo com estratégias voltadas à experiência e sustentabilidade

ANELISE PEREIRA - 0
Sidrolândia marcou presença em um importante momento para o desenvolvimento do turismo em Mato Grosso do Sul. Por meio da Fundação de Turismo, o...
Leia mais

Itaporã avança em futura parceria com o ministério público para implantação do Projeto Acolhida

ANELISE PEREIRA - 0
O prefeito de Itaporã, Tiago Carbonaro, recebeu em seu gabinete, nesta semana, o Promotor de Justiça e membro colaborador do Núcleo de Apoio às Vítimas...
Leia mais

Projeto sobre depressão infantil avança na Assembleia Legislativa de MS

Milton - 0
Iniciativa do deputado Jamilson Name segue para segunda votação no Legislativo estadual O Projeto de Lei 272/2025, de autoria do deputado estadual Jamilson Name (PSDB),...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia