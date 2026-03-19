Coronel David reverencia polícias Militar e Civil que confrontaram o crime organizado: quatro criminosos morreram

O deputado estadual Coronel David (PL) apresentou, na sessão desta quarta-feira (18), duas moções de congratulação em reconhecimento às ações das forças de segurança pública em ocorrências registradas nos municípios de Coxim e Dourados.

Os documentos contemplam policiais militares e civis que atuaram em operações distintas de enfrentamento ao crime organizado, ambas com desfechos considerados exitosos pelas autoridades.

Ação em Coxim

A primeira moção é direcionada aos policiais militares 2º sargento PM Eliane Lima Dias; cabo PM Bruno Leite Nunes; cabo PM Weverton de Araujo Schimanski; 3º sargento PM Ivan Ferreira dos Santos; cabo PM Geovane Marques da Silva; soldado PM Eder Cassio da Cruz Januario e soldado PM Patrícia de Kassia Vasconcelos.

O reconhecimento se refere à atuação da equipe da Força Tática durante ocorrência registrada no dia 17 de março de 2026, em Coxim, quando houve confronto com integrantes da facção criminosa Comando Vermelho. Durante a ação, três criminosos foram mortos. Segundo a moção, a atuação foi marcada por técnica, coragem e contribuição direta para a preservação da ordem pública.

Operação em Dourados

A segunda moção homenageia o delegado Lucas Albe Veppo e os policiais civis Augusto Wilson Dalla Martha Domingos; Carla Vanessa da Silva; Danielli Duarte Silva; Giovani Martins Bonato; Mario Valerio Soares de Andrade; Murilo Henrique Vieira Alegreti; Olivia Ferreira e Silva; Roberto Rivelino da Silva Oliveira; Ronicleiton Matoso da Silva; Saulo Soares Filho; Silvinei Evangelista da Silva; Tamara Valeria Aires Matias e Thiago Noriyuke Takikawa.

Coronel David reconhece a atuação da equipe em operação realizada em Dourados, que resultou em confronto com um integrante da facção Primeiro Comando da Capital, morto na ação. O suspeito era considerado de alta periculosidade e ligado a crimes graves na região.

Em plenário, Coronel David destacou a eficiência das forças de segurança no combate às facções criminosas no estado.

“Essas ações da polícia militar e civil demonstram que a segurança pública no Mato Grosso do Sul não dá moleza para facção criminosa”, afirmou o deputado.