Corinthians e Racing: Um duelo decisivo na sul-americana

Hoje (31), o Corinthians enfrenta o Racing em um jogo crucial que definirá o segundo finalista da Copa Sul-Americana. Após a vitória do Cruzeiro sobre o Lanús, O Timão se vê numa situação delicada: precisa vencer a competição para garantir uma vaga na Copa do Brasil 2025.

Com um desempenho abaixo do esperado no Campeonato Brasileiro e sem classificação via Campeonato Paulista, o Corinthians deposita todas as suas esperanças no título da Sul-Americana. A nova regra da CBF, que prioriza as competições estaduais para a definição das vagas, complicou ainda mais a situação do clube.

Se não conquistar o troféu, o Corinthians terá apenas o Campeonato Paulista e Brasileiro para disputar em 2025, o que pode impactar seu orçamento e a composição do elenco. A vitória é, portanto, não apenas uma questão de honra, mas uma necessidade para o futuro do time.