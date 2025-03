Corinthians e Palmeiras decidem o Paulistão em jogo decisivo

Nesta quinta-feira, o Corinthians e o Palmeiras se enfrentam pelo segundo jogo da final do Campeonato Paulista, a partir das 21h35, na Neo Química Arena. O Corinthians leva a vantagem do 1 a 0 conquistado no jogo de ida, no Allianz Parque, e pode ser campeão com uma vitória ou até um empate. O Palmeiras, por sua vez, precisa vencer por um gol de diferença para levar a decisão para os pênaltis ou por dois gols para conquistar o título diretamente.

O Corinthians busca encerrar um jejum de títulos de seis anos, enquanto o Palmeiras busca seu inédito tetracampeonato estadual. O Verdão, que já eliminou o Timão nos pênaltis em 2015, espera repetir o feito. O time de Abel Ferreira tem desfalques importantes, incluindo Marcos Rocha, Gómez e Paulinho. Já o Corinthians também tem suas dúvidas, com Garro e outros convocados pela Data Fifa incertos para o jogo.

A arbitragem ficará a cargo de Matheus Delgado Candançan, com apoio do VAR. O jogo terá transmissão ao vivo por Record TV, Play Plus, CazéTV e outras plataformas.