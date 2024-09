Copa do Brasil 2024: Mandos de campo definidos para as semifinais

As semifinais da Copa do Brasil estão prometendo grandes confrontos! Com Atlético-MG e Flamengo como mandantes na ida, e Vasco e Corinthians decidindo em casa na volta, a disputa será acirrada. Os jogos de ida acontecem na semana do dia 2 de outubro, enquanto os de volta estão marcados para a semana do dia 17.

Cada equipe tem um histórico de conquistas na competição, o que deve tornar as partidas ainda mais emocionantes. E, claro, a premiação é atraente: quem chegar à final garante, no mínimo, R$ 31,5 milhões. Será que teremos surpresas nessa fase decisiva? Vamos acompanhar!