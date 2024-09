Confira os trechos em obras na BR-163/MS nesta quinta-feira

A CCR MSVia divulga nesta quinta-feira (26) os trechos da BR-163/MS que passam por obras e serviços de melhoria. Nestes locais serão implantadas as operações pare-e-siga, quando ocorre a interdição do tráfego em uma das faixas enquanto o mesmo flui pela outra, alternadamente, nos sentidos Norte e Sul da via. Esses trechos estão sinalizados.

A Concessionária alerta ainda que, para maior segurança, é importante que os usuários para que fiquem atentos e redobrem a atenção ao aproximarem-se dos locais em obras devido à presença de operários nas imediações da pista. Caso chova, as obras serão interrompidas temporariamente.

Pontos em desvio

Bandeirantes – no km 578;

Campo Grande – entre os kms 494 e 490, e no km 432;

Dourados – entre os kms 279 e 277, e entre os kms 271 e 268, entre os kms 266 e 263, e no km 255

Caarapó – entre os kms 231 e 227;

Pontos com pare e siga

Coxim/Pedro Gomes – entre os kms 783 e 782;

Coxim – entre os kms 732 e 727;

Rio Verde de MT – entre os kms 681 e 680, e entre os kms 667 e 664;

São Gabriel do Oeste – entre os kms 628 e 627;

Bandeirantes – entre os kms 570 e 550;

Jaraguari – entre os kms 503 e 500;

Campo Grande – entre os kms 469 e 467, entre os kms 462 e 461, entre os kms 458 e 457, e no km 420;

Nova Alvorada do Sul – no km 416, entre os kms 407 e 406, entre os kms 401 e 400;

Dourados – entre os kms 254 e 252, e entre os kms 248 e 244;

Caarapó – no km 223;

Juti – entre os kms 181 e 180;

Itaquiraí – no km 117, e no km 98.

A CCR MSVia alerta que o cronograma de obras e serviços é dinâmico, ou seja, outros pontos de intervenção com pare-e-siga ou desvio de tráfego podem ocorrer ao longo do dia. Acompanhe a evolução da situação de tráfego da BR-163/MS por meio do site www.msvia.com.br em tempo real, ou ligue para o Disque CCR MSVia pelo 0800 648 0163 (ligações gratuitas, inclusive para celulares).