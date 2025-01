Com R$ 100 milhões em plano de expansão, Governo de MS apoia turismo sustentável em Bonito

Com desenvolvimento sustentável e ações voltadas ao turismo, Bonito vai receber importantes investimentos que somam aproximadamente R$ 100 milhões e com previsão de serem executados nos próximos dez anos.

O governador Eduardo Riedel participou de uma reunião na manhã desta sexta-feira (31), para apresentação do projeto que será executado pelo Zagaia Eco Hotel.

“O Zagaia é um hotel tradicional de Bonito, que foi um empreendimento que marcou uma época no Estado e agora eles apresentaram um projeto de investimento de R$ 100 milhões para poder avançar com um parque aquático, centro de convenções e um novo hotel dentro de um projeto que eles têm para os próximos anos. É Bonito crescendo, se desenvolvendo, com todo empreendimento sustentável, o que é fundamental. O Zagaia está acreditando no Mato Grosso do Sul, fazendo investimentos que vai gerar mais de 400 empregos, é isso que a gente quer ver no nosso Estado. Neste período total vão gerar mais de 400 empregos”, disse Riedel.

O complexo que será construído vai abrigar um centro de convenções com estrutura para shows e eventos, além de parque aquático e de aventura, e ainda a ampliação de leitos, a construção de novos hotéis, um deles com 150 apartamentos e outro com área de camping de alto luxo – com apenas dez leitos.

“O Zagaia, desde que chegou em Bonito, sempre teve compromisso, com a sustentabilidade. E essa nova área também, não vamos derrubar nem um coqueiro. Muito pelo contrário, vamos plantar mais árvores frutíferas. Nós não vamos tirar nada da natureza, e quando devolver nós vamos fazer reuso da água. Hoje o Zagaia completa a sigla ESG com sustentabilidade, nós estamos sendo certificados com 80% lixo zero, nosso esgoto é 100% reaproveitado com tratamento de esgoto e temos energia renovável”, afirmou o empresário Guilherme Poli.

O prefeito de Bonito, Josmail Rodrigues, afirma que o empreendimento vai contribuir também para a preservação ambiental. “O projeto, que inclui um parque aquático com capacidade para atender mil pessoas, vai desafogar cada vez mais os nossos rios, e Bonito vai ter um investimento ao longo de dez anos. Para a cidade, que respira ecoturismo, é muito importante”.

O secretário da Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação), Jaime Verruck, também pontuou sobre a importância do empreendimento para o Estado. “É importantíssimo para o Mato Grosso Sul, para a gente aumentar o fluxo de turistas, desenvolver os negócios, gerar emprego. Esse empreendimento, ao final do período, vai gerar mais de 485 empregos. Então mostra toda essa ideia de desenvolvimento sustentável e Bonito realmente ter toda essa capacidade de atração”.