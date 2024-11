Com o apoio do Governo do Estado, Sebrae e Assomasul realizam 2° congresso de municípios de MS

Para conectar os líderes do executivo municipal e dar as boas-vindas aos novos prefeitos que assumem a gestão em 2025, além de dialogar sobre políticas públicas que promovam o desenvolvimento, a Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomasul), em parceria com o Sebrae/MS, realiza o 2º Congresso dos Municípios de MS, com o apoio do Governo do Estado.



A abertura oficial do evento foi promovida na tarde dessa segunda-feira (4), no Bosque Expo, em Campo Grande, com a presença de gestores públicos, lideranças e autoridades. Na data, o vice-governador de Mato Grosso do Sul, José Carlos Barbosa, destacou o papel dos municípios para contribuir com o crescimento econômico do Estado e a importância de fortalecer o empreendedorismo.



“O governo adotou o municipalismo como caminho, pois o desenvolvimento das cidades promove a transformação do Estado, e acreditamos que o crescimento dos municípios está essencialmente atrelado aos negócios, principalmente aos pequenos, pois eles são maioria e geram emprego e renda. Então, quando há esse diálogo entre Governo, municípios e Sebrae, nós construímos um ciclo virtuoso de desenvolvimento”, expôs o vice-governador.



O presidente do Conselho Deliberativo Estadual do Sebrae/MS e vice-presidente da Famasul, Mauricio Saito, ressaltou a relevância da atuação conjunta entre as instituições para apoiar os municípios nesse processo. “Para promover um desenvolvimento sustentável e sólido em Mato Grosso do Sul é preciso incentivar a parceria público-privada. Por meio de um trabalho conjunto, é possível criar condições favoráveis aos empreendedores e oferecer oportunidade para que eles cresçam e alavanquem o desenvolvimento das cidades que são a grande locomotiva do nosso Estado”, destacou Saito.



Segundo o diretor-superintendente do Sebrae/MS, Claudio Mendonça, a instituição se apresenta como parceira das administrações municipais para promover a melhoria do ambiente de negócios e fomentar o empreendedorismo. “O Sebrae trabalha para criar um ambiente favorável para o pequeno negócio. Nosso papel é melhorar esse cenário junto com o poder público e incluir o empreendedor no processo de desenvolvimento. Levamos conhecimento para o empresário, possibilitamos o acesso dele a novos mercados e tudo isso contribui para o fortalecimento do comércio local e transformação da economia”, pontuou Mendonça.



Para o presidente da Assomasul e prefeito de Nioaque, Valdir Júnior, o apoio do Governo do Estado e instituições parceiras para a realização do Congresso de Municípios valoriza o trabalho executado na esfera municipal e contribui para uma gestão pública eficiente. “Esse congresso é motivo de muita satisfação, pois é uma forma de debatermos a gestão pública e defender o fortalecimento do municipalismo. As cidades são onde as pessoas vivem e onde as coisas acontecem, então, nosso intuito é falar sobre políticas públicas que promovam o desenvolvimento e receber os novos prefeitos que estão chegando e assumem em 2025. Para nós, é muito importante ter todo esse apoio”, salientou.



Reconhecimento

Com o intuito de reconhecer líderes que contribuíram para o fortalecimento do municipalismo em Mato Grosso do Sul e tem atuado para transformar a realidade das cidades, seja no âmbito social, econômico ou estrutural, durante a abertura do evento, a Assomasul realizou a entrega da Medalha do Mérito de Honra Municipalistas.



Entre os homenageados estiveram o presidente do CDE do Sebrae/MS e vice-presidente da Famasul, Maurício Saito; o diretor-superintendente do Sebrae/MS, Claudio Mendonça; e os conselheiros do Sebrae/MS Augusto Merey Vilhalba, superintendente de Rede da Caixa Econômica Federal no Estado; e Camila Ítavo, reitora da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS).



Também estiveram presentes e participaram da abertura do 2º Congresso de Municípios de MS, a diretora técnica do Sebrae/MS, Sandra Amarilha, o diretor de Operações do Sebrae/MS, Tito Estanqueiro, e os conselheiros da instituição: Cristiane Bissoni, diretora de Operações da AMEMS; Luiz Claudio Fornari, o 1º vice-presidente regional do Sistema Fiems; Nilson dos Santos vice-presidente do Sistema Faems; Ricardo Senna, secretário Executivo de Ciência, Tecnologia e Inovação da Semadesc; e Walter Carneiro, secretário-adjunto da Semadesc.



Conhecimento em pauta

Com uma ampla programação, a 2ª edição do Congresso de Municípios segue até quarta-feira (6), no Bosque Expo, em Campo Grande, e reúne gestores e especialistas para discutir temas como inovação, economia, desenvolvimento regional e liderança. Ao todo, são seis painéis e nove palestras.



Dentro do cronograma, o Sebrae/MS participa com a apresentação do programa Cidade Empreendedora aos gestores municipais que será feita pelo diretor-superintendente da instituição, Claudio Mendonça, nesta quinta-feira (5), às 10h45. A iniciativa consiste em um pacote de soluções oferecido aos municípios para apoiá-los no processo de desenvolvimento dos territórios a partir do fortalecimento dos pequenos negócios. A instituição também está presente no congresso com um stand para esclarecer dúvidas dos gestores municipais em relação à iniciativa e expor o trabalho realizado pelo Sebrae.



Já na quarta-feira (6), a diretora-técnica do Sebrae/MS, Sandra Amarilha, participa do painel “Mulheres na Política”, juntamente com a primeira-dama de MS, Mônica Riedel; a conselheira do Sebrae/MS e reitora da UFMS, Camila Ítavo; e a prefeita de Água Clara, Gerolina Alves.



Além disso, a instituição apoia o evento com a realização de três palestras. Nesta terça-feira (5), às 11h30, o economista Samy Dana fala sobre “Perspectivas da economia brasileira e o seu município”. Já na quarta-feira (6), o ex-jogador da seleção brasileira, eleito o melhor lateral direito da história do futebol, Cafú aborda o tema “Quem gera resultado é a equipe” e, na mesma data, às 14h, Erik Pena, empreendedor e especialista em liderança, discorre a respeito da “Liderança transformadora”.



Confira a programação completa do evento ao clicar aqui. Mais informações sobre as ações realizadas pelo Sebrae/MS e parceiros podem ser obtidas por meio do número 0800 570 0800.