Com chuvas intensas, Águas Guariroba reforça importância do uso correto da rede de esgoto

Com mais de 93% de cobertura da rede de esgoto na Capital, garantir o bom funcionamento do sistema é levar saúde e dignidade para a população. Porém, o cuidado com obstruções e bloqueios é necessário, especialmente em períodos de chuva fortes e constantes.

Diariamente, equipes da Águas Guariroba realizam manutenções, desobstruções e limpezas na rede de esgoto em Campo Grande. São cerca de 500 manutenções por mês, para limpar resíduos descartados de forma incorreta na rede de esgoto, que acabam bloqueando a rede e resultam em transtornos para a população.

“No ano de 2024, foram retiradas aproximadamente 650 toneladas de materiais irregulares da rede coletora de esgoto. Comparando com o ano anterior, nós tivemos uma redução de 20%, por isso nós reforçamos que é preciso que todos façam uso correto da rede coletora”, explicou Renato Ozorio Vilela, coordenador da Operação de Esgoto Sanitário da Águas Guariroba.

A limpeza da rede coletora de esgoto pode ser feita através de caminhões de sucção e de hidrojateamento. Dependendo da complexidade, é necessário primeiro realizar a sucção do material, para depois realizar o hidrojateamento e liberar o fluxo normal da rede. Em casos mais simples, apenas o hidrojateamento já restabelece o fluxo normal da rede coletora de esgoto.

Os materiais mais encontrados na rede de esgoto são pedaços de pano e papel, plásticos, preservativos, fraldas, absorventes, terra, areia, óleo e gordura.

Cuidar de rede de esgoto é responsabilidade tanto da concessionária, quanto da população. A limpeza regular da caixa de gordura e descarte correto de lixo e óleos são exemplos de bom uso da rede e evitam futuras manutenções.

“É importante que todos se comprometam com o uso correto da rede. Nós nos empenhamos em levar saneamento para toda a população. Por isso, estamos 24 horas monitorando a rede e atendendo chamados, garantindo o excelente funcionamento da rede de esgoto”, comentou Francis Faustino, diretora-executiva da concessionária.

Além da prestação dos serviços, entre 2022 e 2024, a Águas Guariroba realizou a maior implantação de rede de esgoto dos últimos anos, cerca de 20,6 mil novas residências e comércios foram conectados, impactando diretamente pelo menos 57,7 mil pessoas.

Em 2024, 210 quilômetros de tubulações de esgoto implantados em diversas regiões da Capital, totalizando mais de três mil quilômetros de esgoto 100% coletado e tratado.

Para relatar extravasamentos e entupimentos clientes podem entrar em contato com Águas Guariroba por meio dos canais oficiais: 0800 642 0115 (SAC e Whatsapp) e site www.aguasguariroba.com.br.