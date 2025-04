Colisão entre carros deixa três feridos na rua Brilhante

Três pessoas ficaram feridas em um acidente de trânsito ocorrido na tarde desta quarta-feira (9) na rua Brilhante, em Campo Grande. Um Toyota Corolla seguia pelo corredor de ônibus quando um Fiat Mob fez uma conversão à esquerda, ocasionando a colisão. Após o impacto, o Corolla capotou e o Mob girou na via.

O Corolla era conduzido por um homem acompanhado de sua mãe, enquanto o Mob transportava um motorista de aplicativo e uma passageira. As vítimas, que sofreram ferimentos leves, foram socorridas por equipes do Samu e Corpo de Bombeiros e encaminhadas para unidades de saúde da região.

O Batalhão de Trânsito atendeu à ocorrência e investiga as causas do acidente. A situação gerou congestionamento na área, mas a via foi liberada após a remoção dos veículos.