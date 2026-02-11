Cidadania abre processo seletivo para analista de ações sociais com salário de até R$ 5,5 mil

A SEC (Secretaria de Estado da Cidadania), em parceria com a SAD (Secretaria de Estado de Administração), abriu processo seletivo simplificado para a contratação temporária de 14 profissionais de nível superior para atuação em programas, projetos e unidades vinculadas à Pasta. O edital foi publicado no Diário Oficial do Estado desta terça-feira (10).

As oportunidades são para os cargos de Analista de Ações Sociais – Psicólogo (10 vagas), Analista de Ações Sociais – Assistente Social (3 vagas) e Analista de Ações Sociais – Psicopedagogo (1 vaga). A remuneração bruta é de R$ 5.532,47, com carga horária de 30 ou 40 horas semanais, conforme a função.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no período de 10 a 18 de fevereiro de 2026, por meio do site www.econcursoms.ms.gov.br. O processo seletivo será composto por três etapas: inscrição, avaliação curricular e entrevista, com caráter eliminatório e classificatório.

O edital prevê ainda reserva de vagas para pessoas com deficiência (PCD), pessoas negras e indígenas, conforme a legislação estadual vigente, reforçando o compromisso do Governo do Estado com a equidade e a inclusão no serviço público. Os profissionais selecionados atuarão no fortalecimento das políticas públicas de proteção, promoção e garantia de direitos, especialmente voltadas a mulheres, crianças, adolescentes e famílias em situação de vulnerabilidade social.

O resultado final e a homologação do processo seletivo estão previstos para o dia 24 de março de 2026. Todas as informações, cronograma completo e regras do certame estão disponíveis no Diário Oficial Eletrônico e no portal do E-Concurso MS.