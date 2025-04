CHAPADÃO DO SUL: Vem ai o happy hour – conexão ALI

No dia 10 de abril (quinta-feira), a partir das 18h, acontece a primeira edição do Conexão ALI, um evento gratuito que promete movimentar o cenário local com muita troca de conhecimento, inovação e conexões estratégicas.

Promovido pelo Sebrae, em parceria com a Prefeitura Municipal, SEDEMA, AGIPEQ, ACE, Sala do Empreendedor e o INOVADÃO, o evento será realizado no MK Bar e está com inscrições abertas para todos que desejam transformar seus negócios.

A programação inclui palestras, treinamentos, bate-papos inspiradores e muito networking, criando um ambiente dinâmico para quem busca aprender, se conectar e crescer no mundo dos negócios.

Quem comanda a noite é Oswaldo Meza, consultor do Sebrae e autor de 14 livros sobre empreendedorismo, incluindo o best-seller “O Sucesso Está na Mente”. Meza vem exclusivamente para Chapadão do Sul e promete compartilhar experiências práticas e motivadoras com o público.

O Conexão ALI vai além de um simples evento – é um movimento que busca fortalecer o ecossistema de inovação, fomentar parcerias e inspirar ações transformadoras no empreendedorismo local.

O melhor de tudo? A participação é totalmente gratuita!

Local: MK Bar

Horário: 18h (MS)

Inscrições: https://www.sympla.com.br/evento/conexao-ali/2888064

Ou acesse o link na bio do Instagram: @agipeq.incubadora

Garanta sua vaga e venha fazer parte dessa jornada de inovação e crescimento!