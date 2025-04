CHAPADÃO DO SUL: Senadora Soraya Thronicke visita rede feminina de combate ao câncer e oficializa doação de veículo

Na manhã desta segunda-feira, 07 de abril, a senadora Soraya Thronicke esteve em Chapadão do Sul para visitar a sede da Rede Feminina de Combate ao Câncer (RFCC), onde foi recepcionada pelas voluntárias Cleci Bogacki, presidente da RFCC Chapadão do Sul, Lurdes Bogacki, presidente da RFCC de Mato Grosso do Sul, e Gracy Kelly, coordenadora institucional das RFCC de Chapadão do Sul e do estado. Também participaram do encontro o vice-prefeito Defensor Ernany, secretários municipais e vereadores, que acompanharam a visita e a apresentação das atividades desenvolvidas pela organização.

Durante a reunião, a diretoria da RFCC apresentou o importante trabalho realizado no município, com atendimento direto de mais de 180 famílias cadastradas, além de destacar os desafios enfrentados para manter o funcionamento da entidade, que hoje possui um custo mensal de aproximadamente R$ 58 mil.

Como resultado desse encontro, a senadora oficializou a doação de um veículo para a Rede Feminina, que será utilizado no transporte de pacientes em tratamento e no apoio às atividades realizadas pelas voluntárias. A iniciativa representa um avanço significativo na estrutura da instituição, possibilitando mais agilidade, conforto e segurança para quem precisa se deslocar para atendimentos médicos.

A doação reforça o compromisso da parlamentar com a saúde e com o fortalecimento de entidades que prestam assistência essencial à população. A Prefeitura de Chapadão do Sul agradece à senadora Soraya Thronicke pela atenção ao município e por apoiar causas tão relevantes para a comunidade sul-chapadense.

A RFCC segue sendo uma referência de cuidado, acolhimento e solidariedade, com o apoio de voluntárias dedicadas que fazem a diferença na vida de muitas famílias.