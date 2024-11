CHAPADÃO DO SUL: Prefeito João Carlos Krug participa do Congresso Municipalista.

O prefeito de Chapadão do Sul, João Carlos Krug, participou do Congresso Municipalista, um dos maiores eventos voltados à inovação e à gestão pública municipal. O evento, que reuniu cerca de 3 mil participantes em dois dias de intensa programação, aconteceu em um espaço repleto de gestores públicos de todo o Brasil. Acompanhado pela primeira-dama e secretária de assistência social, Maria das Dores Zocal Krug, pelo secretário de finanças Itamar Mariani, e pelo controlador interno Lucas Cabrera, o prefeito teve a oportunidade de dialogar sobre práticas inovadoras e estratégias para otimizar os serviços municipais.

O segundo dia do congresso teve início às 8h com a palestra “Inovação, Transformação Digital e Gestão para Resultados”, apresentada por Tadeu Barros, do Centro de Liderança Pública (CLP). Durante a palestra, foi enfatizada a importância de investir em transformação digital e metodologias que promovam a eficiência administrativa. O conteúdo visou inspirar os gestores a implementar soluções que melhorem os resultados em suas cidades, beneficiando diretamente a população.

Para o prefeito João Carlos Krug, a participação no evento reforça o compromisso de Chapadão do Sul em acompanhar e adotar práticas modernas de administração pública. “Eventos como este são fundamentais para aprimorarmos nossas estratégias e investirmos em uma gestão cada vez mais eficaz e inovadora, que possa proporcionar melhores serviços e qualidade de vida aos cidadãos de Chapadão do Sul”, declarou o prefeito.

A presença dos representantes de Chapadão do Sul no congresso também permitiu a troca de experiências com gestores de outras cidades e o contato com especialistas em políticas públicas e inovação.