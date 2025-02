CASSILÂNDIA: Prefeitura implementará novo sistema de emissão de notas fiscais e outros.

Prefeitura de Cassilândia implementará novo sistema de emissão de notas fiscais e outros; serviços ficarão suspensos temporariamente.

A Prefeitura de Cassilândia, por intermédio das Secretarias de Administração e Finanças, informa à população e aos contribuintes que, a partir de sexta-feira (7), será implantado um novo sistema tributário e administrativo, trazendo mais modernização, segurança e eficiência para a gestão pública municipal.

A modernização incluirá a atualização do Portal de Emissão de Notas Fiscais, além da migração de módulos essenciais, como contabilidade, compras e recursos humanos (RH), que também ficarão suspensos temporariamente. Essa medida garantirá que o município esteja alinhado às novas diretrizes do Tribunal de Contas do Estado (TCE/MS).

O que muda para os contribuintes?

Durante o período de implantação, o Portal de Emissão de Notas Fiscais ficará temporariamente suspenso de 7 a 12 de fevereiro de 2025. No entanto, para evitar prejuízos, os prazos de pagamento de tributos com vencimento nesse período serão automaticamente prorrogados, sem cobrança de encargos adicionais.

A previsão é de que todas as operações sejam retomadas a partir de 13/02/2025.

Benefícios da nova plataforma

Mais segurança e transparência nas operações financeiras e na prestação de contas;

Maior agilidade e eficiência no sistema;

Treinamento para os servidores municipais, garantindo um atendimento de qualidade à população.

Como será a transição?

Entre os dias 7 e 12 de fevereiro de 2025, ocorrerá a migração da base de dados para o novo sistema.

De 10 a 12 de fevereiro, os servidores municipais participarão de um treinamento para adaptação.

A partir de 13/02/2025, os serviços serão gradualmente retomados.

A Prefeitura reforça seu compromisso com a modernização e a eficiência da gestão pública, assegurando que essa atualização traga benefícios concretos para os cidadãos.

Para mais informações, entre em contato com a Secretaria de Finanças ou a Secretaria de Administração, no Paço Municipal, das 7h às 13h (horário de MS).