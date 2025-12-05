sexta-feira, 5/12/2025

Casa Rosa realiza 236 atendimentos em mutirões simultâneos

Milton
Publicado por Milton
Fotos: Assessoria de Imprensa - Casa Rosa

A Casa Rosa mobilizou profissionais de saúde e voluntários no último sábado (29) para promover atendimento gratuito à população de Campo Grande. Foram 236 atendimentos realizados simultaneamente em três locais: sede da Casa Rosa, Igreja Ministério Abençoando Gerações e evento Todos em Ação – Região Centro-Oeste.

Na sede, os serviços incluíram consultas em mastologia, urologia e clínica geral, além de exames preventivos e orientações de saúde. A presença de médicos voluntários garantiu diagnóstico precoce e encaminhamentos necessários de forma ágil. As ações na Igreja e no evento comunitário reforçaram a importância da prevenção contínua e do cuidado humanizado para homens e mulheres.

O médico mastologista e vereador Dr. Victor Rocha destacou que ampliar o acesso à saúde é missão da instituição, garantindo atendimento próximo à população. O próximo mutirão será realizado no sábado, dia 06, na sede do Tijuca 2, das 7h às 12h, com atendimentos voltados à saúde do homem e da mulher.

LOCAL
📍 Rua Apetubas, 181 – Tijuca 2
⏰ Das 7h às 12h

CATEGORIAS:
DESTAQUE

