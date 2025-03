Casa Rosa amplia atendimentos e leva saúde da mulher e do homem ao Mutirão “Todos em Ação”

A Casa Rosa, projeto idealizado pelo vereador e médico mastologista Dr. Victor Rocha, participará do mutirão “Todos em Ação”, promovido pela Prefeitura de Campo Grande neste sábado (22). O evento oferecerá mais de 300 serviços à população, incluindo atendimentos de saúde.

Nesta edição, a Casa Rosa ampliará sua atuação, oferecendo atendimento tanto para a saúde da mulher quanto do homem. Além dos serviços já reconhecidos na prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama, o projeto reforçará a importância do cuidado integral da população, incluindo consultas e orientações sobre a saúde masculina.

O projeto já realizou mais de 9 mil atendimentos gratuitos pelo SUS, identificando 178 casos de câncer de mama, e tem sido referência nacional na luta contra a doença. Além disso, a Casa Rosa tem expandido seus serviços para a saúde do homem, crianças e adolescentes, reforçando seu compromisso com a saúde pública de qualidade   .

Dr. Victor Rocha, presidente da Comissão de Saúde da Câmara Municipal, destaca:

“Nosso compromisso é garantir que a população tenha acesso a um atendimento digno e ágil. Saúde não pode esperar, e ações como essa são essenciais para zerar filas e salvar vidas.”

O mutirão acontecerá na Escola Municipal Pe. Tomaz Ghiradelli, a partir das 8h.