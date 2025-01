Carro fica destruído após colidir contra caminhão na BR-376

A lateral de um Ford Fiesta ficou completamente destruída na manhã desta terça-feira (15) após ser atingida por um caminhão na BR-376, entre Ivinhema e Vila Amandina, cidade a 291 quilômetros de Campo Grande.

Conforme informações do site Nova News, as causas do acidente ainda devem ser apuradas. Contudo, o carro teve a lateral do motorista atingida por um caminhão que transportava piscinas, ficando completamente destruída.

No Fiesta estavam quatro pessoas, entre elas uma criança de um ano, que sofreram apenas escoriações. Todas foram socorridas, conscientes e orientadas, e encaminhadas ao Hospital Municipal da cidade. Já o motorista do caminhão não sofreu ferimentos.